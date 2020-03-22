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Факти / Україна / Суспільство

Протидія коронавірусу: у Києві дезінфікуватимуть житлові будинки

У Києві в зв’язку з поширенням коронавірусу дезінфікуватимуть житлові будинки.

У КМДА для дезінфекції багатоквартирних будинків виділили 23 млн грн.

Також з 23 березня громадський транспорт Києва перевозитиме тільки працівників критичної сфери життя за спецперепустками.

Станом на 22 березня в Україні зафіксували 47 випадків коронавірусу, з них – три летальних, один пацієнт одужав і його вже виписали з лікарні.

Раніше відомий лікар Євген Комаровський розповів, які симптоми коронавірусу з’являються у дітей.

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