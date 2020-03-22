Сьогодні в Україну доставлять два види тестів для визначення коронавірусу

22 березня в Україну доставлять два види тестів для діагностики коронавірусу-тести для ПЛР (золотий стандарт діагностики) і тести експрес-діагностики.

У МОЗ підкреслили, що експрес-тести використовуватимуться бригадами екстреної допомоги. У разі, якщо медик прибуває до людини, у якої підвищена температура і є підозра на коронавірус, їй роблять два тести: один на грип і експрес-тест на коронавірус.

Це потрібно, щоб вирішити, який алгоритм дій застосовувати далі.

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Якщо спрацьовує тест на грип, лікарі вживають відповідних заходів. Якщо експрес-тест підтверджує коронавірус, лікарі повинні взяти додатковий зразок для його підтвердження в лабораторії за допомогою тесту ПЛР.

Після цього можна говорити про підтверджений випадок захворювання і вживати необхідних заходів.

У разі, якщо обидва тести покажуть негативний результат, то в умовах загальнонаціонального карантину людина все одно повинна дотримуватися режиму самоізоляції наступні 14 днів.

У регіонах щодня в лабораторії вже проводять тести ПЛР. Цього тижня в Україні з’являться ще 11 апаратів для ПЛР-діагностики.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що скоро в українські аптеки надійде 1 млн масок, а в лікарні — 10 млн тестів на коронавірус.