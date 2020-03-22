Ситуація з коронавірусом в Україні є помірною – Шмигаль

Ситуація з поширенням коронавірусу в Україні є помірною.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

– Від імені уряду запевняю вас, що ситуація з коронавірусом в Україні є помірною. Ми чітко знаємо коли, де і які заходи повинні бути вжиті і працюємо над цим, – сказав він.

Для прикладу він навів області, в яких зафіксовані випадки зараження коронавірусом. У цих областях запроваджено режим надзвичайної ситуації.

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Шмигаль додав, що уряд думає про економічні наслідки для країни.

– Ми ведемо переговори з країнами та міжнародними фінансовими організаціями щодо отримання допомоги. Ми створюємо стабілізаційний фонд. Ми зібрали найкращих експертів, вчених, бізнесменів і розробляємо план підтримки економіки. Так, буде важко. Так, доведеться відмовитися від багатьох звичних речей. Але спільними зусиллями ми без сумніву здолаємо коронавірус, – сказав прем’єр.

Нагадаємо, 18 березня Шмигаль заявив, що уряд готовий запровадити надзвичайний стан на всій території України у разі необхідності.