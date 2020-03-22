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Факти / Україна

У депутата ОПЗЖ підтвердився коронавірус – нардеп

У депутата Верховної Ради з опозиційної платформи За життя Олександра Лукашева виявлений коронавірус.

Про це повідомив нардеп від Європейської солідарності Олексій Гончаренко.

Офіційного підтвердження поки немає.

Лукашев є заступником голови Комітету з питань освіти і науки.

Читайте: У дружини нардепа Шахова підтвердили коронавірус

Нардеп був керівникам іменного фонду Сергія Шахова.

Нагадаємо, раніше ми писали, що нардеп Сергій Шахов заразився коронавірусом. Нещодавно він повернувся із Франції.

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