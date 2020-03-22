УГКЦ запропонувала переобладнати свої храми в лікарні для хворих Covid-19

Українська греко-Католицька Церква готова віддати свої храми під лікарні у разі епідемії коронавірусу в Україні.

Про це заявив глава УГКЦ Святослав під час літургії у Патріаршому соборі Воскресіння Христового, повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

За його словами, в цих госпіталях священики разом з лікарями будуть рятувати людей.

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– Якщо буде потрібно, весь церковний простір стане госпіталями, де ми разом з вами (лікарями – Ред.) будемо рятувати людські життя. Тільки ви навчите нас, як це робити. Ми вміємо швидко і добре вчитися, щоб разом з вами рятувати життя людини, яка вмирає, – сказав він.

Глава УГКЦ нагадав, що за часів Майдану греко-католицькі храми, монастирі переобладнали в лікарні і в підпільні госпіталі.

Він закликав заможних людей і бізнес вкласти гроші в порятунок і захист людей від епідемії.

Нагадаємо, станом на вечір, 22 березня, в Україні зафіксовано 63 випадків захворювання.