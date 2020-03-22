В Україні підтверджено 63 випадки коронавірусу

В Україні офіційно підтверджено 63 випадки зараження коронавірусом Covid-19. Таким чином зафіксовані 16 нових випадків зараження.
Про це повідомив в.о. гендиректора Центру громадського здоров’я Ігор Кузін.
– Станом на цей час у нас є 645 підозр і 63 підтверджених випадки, – сказав він.
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Кузін зазначив, що за останню добу зафіксовано 114 підозр на коронавірус.
Нагадаємо, станом на ранок 22 березня в Україні було зафіксовано 47 випадків захворювання. Найбільша кількість хворих була зареєстрована в Чернівецькій області (25). У Києві коронавірусом захворіли 10 осіб.
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