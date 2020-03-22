Від коронавірусу в Україні одужали восьмеро людей. Всі вони з Чернівецької області.
Усього станом на 22 березня в Україні підтверджено 47 випадків зараження коронавірусом:
- Дніпропетровська область – 2;
- Донецька область – 1;
- Житомирська область – 2 (1 летальний);
- Івано-Франківська область – 2 (1 летальний);
- Київ – 9;
- Київська область – 4;
- Львівська область – 1;
- Тернопільська область – 1;
- Чернівецька область – 25 (1 летальний, 8 одужали).
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Усього з початку 2020 року до Центру громадського здоров’я надійшло 531 повідомлення про підозру на Covid-19. З них 441 результат негативний, 43 зразки досліджують.
Вірусологічна референс-лабораторія досліджує зразки не тільки людей із підозрою інфікування, а і визначених контактних осіб. Загалом досліджено більше 790 зразків.
Нагадаємо, 20 березня президент Володимир Зеленський повідомив, що перший українець зміг вилікуватися від коронавірусу.
Джерело: Центр громадського здоров’я