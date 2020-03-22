Від коронавірусу в Україні одужали восьмеро людей. Всі вони з Чернівецької області.

Усього станом на 22 березня в Україні підтверджено 47 випадків зараження коронавірусом:

Дніпропетровська область – 2;

Донецька область – 1;

Житомирська область – 2 (1 летальний);

Івано-Франківська область – 2 (1 летальний);

Київ – 9;

Київська область – 4;

Львівська область – 1;

Тернопільська область – 1;

Чернівецька область – 25 (1 летальний, 8 одужали).

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Усього з початку 2020 року до Центру громадського здоров’я надійшло 531 повідомлення про підозру на Covid-19. З них 441 результат негативний, 43 зразки досліджують.

Вірусологічна референс-лабораторія досліджує зразки не тільки людей із підозрою інфікування, а і визначених контактних осіб. Загалом досліджено більше 790 зразків.

Нагадаємо, 20 березня президент Володимир Зеленський повідомив, що перший українець зміг вилікуватися від коронавірусу.

Джерело: Центр громадського здоров’я