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Факти / Україна

В Україні від коронавірусу одужали восьмеро людей

Від коронавірусу в Україні одужали восьмеро людей. Всі вони з Чернівецької області.

Усього станом на 22 березня в Україні підтверджено 47 випадків зараження коронавірусом:

  • Дніпропетровська область – 2;
  • Донецька область – 1;
  • Житомирська область – 2 (1 летальний);
  • Івано-Франківська область – 2 (1 летальний);
  • Київ – 9;
  • Київська область – 4;
  • Львівська область – 1;
  • Тернопільська область – 1;
  • Чернівецька область – 25 (1 летальний, 8 одужали).

Читайте: Коронавірус в Україні: статистика поширення хвороби (ОНЛАЙН-КАРТА)

Усього з початку 2020 року до Центру громадського здоров’я надійшло 531 повідомлення про підозру на Covid-19. З них 441 результат негативний, 43 зразки досліджують.

Вірусологічна референс-лабораторія досліджує зразки не тільки людей із підозрою інфікування, а і визначених контактних осіб. Загалом досліджено більше 790 зразків.

Нагадаємо, 20 березня президент Володимир Зеленський повідомив, що перший українець зміг вилікуватися від коронавірусу.

Джерело: Центр громадського здоров’я

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