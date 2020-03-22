Відкладіть убік політичну боротьбу! Зеленський закликав регіони до єдності

Регіональна влада повинна об’єднатися заради недопущення поширення епідемії коронавірусу в Україні.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час наради, на якій були присутні прем’єр – міністр Денис Шмигаль, представники профільних міністерств, керівник офісу президента Андрій Єрмак із заступниками та мер Києва Віталій Кличко.

– Сьогодні існує два важливих моменти: це самоізоляція та подолання паніки. Будь ласка, пояснюйте людям, що карантин – це не жарти, й навіщо він потрібен, а також згуртуйтесь у цей нелегкий час, щоб показати спільну роботу влади, щоб захистити українців. Відкладіть убік політичну боротьбу. В єднанні – наша перемога, – зазначив він.

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Зеленський підкреслив, що для координації зусиль і найбільш ефективної співпраці заради здоров’я українців такі наради проводитимуться двічі на тиждень.

Також він закликав області та обласні центри скласти список проблем на місцях для їх спільного вирішення.

Раніше Зеленський повідомив, що скоро в українські аптеки надійде 1 млн масок, а в лікарні — 10 млн тестів на коронавірус. 22 березня в Україну доставлять два види тестів для діагностики коронавірусу – тести для ПЛР( золотий стандарт діагностики) і тести експрес-діагностики.