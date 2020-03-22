Які ліки ввозитимуть в Україну без мита (СПИСОК)

Уряд затвердив список лікарських засобів, медичних виробів та медичного обладнання, призначених для боротьби з коронавірусом, які ввозитимуть в Україну без мита та ПДВ.

До переліку ліків та медобладнання увійшли також тести для діагностики Covid-19, апарати штучної вентиляції легенів та фібробронхоскопи.

Також в Україну без мита та ПДВ ввозитимуть:

фібробронхоскопи;

дозатори кисню зі зволожувачами;

рентгенівські пересувні апарати;

парацетамол;

інсулін;

лідокаїн;

фуросемід;

дезінфекційні засоби;

респіратори;

ларингоскопи;

шприци;

каталки;

антисептики на хлоргексидині;

етанолові розчини.

Ліки та медобладнання, які ввозитимуть в Україну без мита

До речі, всього в Україні зафіксували 47 випадків коронавірусу. Три випадки зараження в Україні виявилися летальними, а одна людина повністю одужала.

Раніше Факти ICTV писали, де пройти тест на коронавірус у Києві та регіонах.

Джерело: Нова митниця