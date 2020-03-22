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Факти / Україна / Суспільство

Які ліки ввозитимуть в Україну без мита (СПИСОК)

Уряд затвердив список лікарських засобів, медичних виробів та медичного обладнання, призначених для боротьби з коронавірусом, які ввозитимуть в Україну без мита та ПДВ.

До переліку ліків та медобладнання увійшли також тести для діагностики Covid-19, апарати штучної вентиляції легенів та фібробронхоскопи.

Також в Україну без мита та ПДВ ввозитимуть:

  • фібробронхоскопи;
  • дозатори кисню зі зволожувачами;
  • рентгенівські пересувні апарати;
  • парацетамол;
  • інсулін;
  • лідокаїн;
  • фуросемід;
  • дезінфекційні засоби;
  • респіратори;
  • ларингоскопи;
  • шприци;
  • каталки;
  • антисептики на хлоргексидині;
  • етанолові розчини.

Ліки та медобладнання, які ввозитимуть в Україну без мита

До речі, всього в Україні зафіксували 47 випадків коронавірусу. Три випадки зараження в Україні виявилися летальними, а одна людина повністю одужала.

Раніше Факти ICTV писали, де пройти тест на коронавірус у Києві та регіонах.

Джерело: Нова митниця

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