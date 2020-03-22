Які ліки ввозитимуть в Україну без мита (СПИСОК)

Уряд затвердив список лікарських засобів, медичних виробів та медичного обладнання, призначених для боротьби з коронавірусом, які ввозитимуть в Україну без мита та ПДВ.
До переліку ліків та медобладнання увійшли також тести для діагностики Covid-19, апарати штучної вентиляції легенів та фібробронхоскопи.
Також в Україну без мита та ПДВ ввозитимуть:
- фібробронхоскопи;
- дозатори кисню зі зволожувачами;
- рентгенівські пересувні апарати;
- парацетамол;
- інсулін;
- лідокаїн;
- фуросемід;
- дезінфекційні засоби;
- респіратори;
- ларингоскопи;
- шприци;
- каталки;
- антисептики на хлоргексидині;
- етанолові розчини.
Ліки та медобладнання, які ввозитимуть в Україну без мита
До речі, всього в Україні зафіксували 47 випадків коронавірусу. Три випадки зараження в Україні виявилися летальними, а одна людина повністю одужала.
Раніше Факти ICTV писали, де пройти тест на коронавірус у Києві та регіонах.
Джерело: Нова митниця