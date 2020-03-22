У Києві 22 березня несподівано випав сніг. Користувачі почали ділитися фото і відео аномальної для березня погоди у мережі.

Сніг почав падати між 8.00-9.00 у різних районах столиці. Зараз він вже дещо послабшав.

До слова, раніше синоптики прогнозували опади в Україні на 22 березня.

Вверх Новини Відео Будь-яка рубрика Lifestyle LOL Надзвичайні події Світ Спорт Україна Шоу-бізнес Показати більше результатів

X