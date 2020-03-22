У Києві 22 березня несподівано випав сніг. Користувачі почали ділитися фото і відео аномальної для березня погоди у мережі.
Сніг почав падати між 8.00-9.00 у різних районах столиці. Зараз він вже дещо послабшав.
До слова, раніше синоптики прогнозували опади в Україні на 22 березня.
-
Зима повертається: Київ засипало весняним снігом / 4 фотографии
Читайте: 40 градусів і вище: метеорологи дали прогноз на літо 2020 в Україні
Крім того, 22 березня у деяких регіонах навіть очікуються ожеледиця і морози.
Зокрема, мінусову температуру вночі прогнозують у західних областях та у Києві.
Детальніше про погоду на 22 березня можна прочитати на Фактах ICTV.Теги: Погода в Україні, СнігЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Завантаження...
-
X