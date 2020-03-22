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Факти / Україна

Зима повертається: Київ засипало весняним снігом

У Києві 22 березня несподівано випав сніг. Користувачі почали ділитися фото і відео аномальної для березня погоди у мережі.

Сніг почав падати між 8.00-9.00 у різних районах столиці. Зараз він вже дещо послабшав.

До слова, раніше синоптики прогнозували опади в Україні на 22 березня.

Зима повертається: Київ засипало весняним снігом / 4 фотографии

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Крім того, 22 березня у деяких регіонах навіть очікуються ожеледиця і морози.

Зокрема, мінусову температуру вночі прогнозують у західних областях та у Києві.

Детальніше про погоду на 22 березня можна прочитати на Фактах ICTV.

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