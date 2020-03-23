10 днів з коронавірусом: Шахов розказав про самопочуття

Хворий на коронавірус член депутатської групи Довіра Сергій Шахов розказав, як проходить десятий день його захворювання.

Про це нардеп написав у своєму Telegram-каналі.

– Кашель сухий і тяжкий! Температуру збили до 37! Нежить! Біль у горлі (п’ю багато рідини)! Спав добре (це перша спокійна ніч)! Апетиту нема (дві доби не їм), але це може бути через лікарняні умови. Час від часу болить голова! – описав свої симптоми Сергій Шахов.

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Про те, що нардеп Сергій Шахов захворів на коронавірус, стало відомо 18 березня 2020 року. Напередодні він перебував в Італії. Пізніше коронавірус також підтвердили у його дружини.

21 березня 2020 року Шахова госпіталізували до Олександрівської лікарні з пневмонією.

Джерело: Сергій Шахов