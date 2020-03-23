Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про створення стабілізаційного фонду держави для соціальних виплат та підтримки бізнесу.

За його словами, він складатиме близько 200 млрн грн.

– Цього достатньо, щоб забезпечити пенсіонерів та тих, хто потребуватиме допомоги у зв’язку з тим, що втратить роботу. Ми фактично зупинили країну – транспорт, міжобласне сполучення, зупинена велика частина великого та середнього бізнесу. Держава має підтримати цих людей та бізнес, – додав він під час єфіру Свободи слова на ICTV.

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Він наголосив, що важливо дбати про бізнес, адже він після кризового періоду витягувати нашу економіку.

Прем’єр-міністр також сказав, що найближчим часом буде створена експертна стратегічна рада для напрацювання рішень, які дозволять м’яко пройти етап кризи і почати розвиватися після його завершення.

Водночас Україна підходить до можливої кризи більш підготовленою, ніж в 2008 році, зазначив Шмигаль.

До слова, в МВФ заявляють, що коронавірус стане причиною глобальної рецесії у 2020 році, але вже у 2021-му світова економіка відновить зростання.