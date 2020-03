Biopharma передала лабораторії МОЗ обладнання для визначення коронавірусу

Вірусологічна лабораторія Центру громадського здоров’я МОЗ отримала повний комплект обладнання, який дозволить проводити до 2 тис. тестів на коронавірус за добу. Благодійну допомогу на передову боротьби з інфекцією передали компанії UFuture та Biopharma.

– Сьогодні вірусологічна референс-лабораторія отримала благодійну допомогу від компанії Biopharma. Це прилади, які дозволять швидко проводити лабораторну діагностику на коронавірус. Разом з обладнанням ми отримали набори тест-систем, реагенти та всі необхідні складові, – говорить заступник гендиректора Центру громадського здоров’я МОЗ Людмила Черненко.

Зараз референс-лабораторія МОЗ перевіряє всі позитивні результати тестування на коронавірус з регіонів. Саме тут визначають кінцевий результат і дають підтвердження або спростування інфікування.

– Ми знаходимося, можна сказати, на передовій і отримуємо зразки щодня з усіх обласних лабораторних центрів. Якщо два тижні тому приходило до декількох десятків зразків на добу, сьогодні ми отримуємо проби сотнями. Тому допомога дуже своєчасна, можна ефективно використовувати і персонал, і лабораторію, і надані реагенти. Ми збільшимо кількість досліджених зразків і реагуватимемо максимально швидко, – говорить завідувачка лабораторією Ірина Демчишина.

Устаткування, за словами фахівця, сучасне і надійне. Матеріали для проб готує апарат Thermo Fisher Scitific. Подальший ПЛР-аналіз (полімеразна ланцюгова реакція – один з підтверджених способів визначення збудника, – Ред.) робить обладнання фірми Bio-Rad CFX 96, яке оснащене спеціальними тест-системами. Коштує весь комплекс близько 6 млн грн.

– Для ефективного лікування хворих необхідно максимально швидко встановити діагноз. Сьогодні коронавірусна інфекція ще недостатньо вивчена, але зрозуміло одне: тільки ПЛР-аналіз дає чіткий і точний результат, чим конкретно хворіє людина, щоб зробити лікування максимально ефективним, – говорить голова наглядової ради Biopharma Костянтин Єфименко.

Устаткування дозволяє виробляти до 100 тестів за годину, відповідно – близько 2 тис. перевірок на добу. Це значно підвищить швидкість діагностування. Підприємці готові інвестувати в практику охорони здоров’я і далі. Обіцяють робити все, щоб люди якомога швидше повернулися до звичайного життя.

– Наше завдання зараз допомогти українцям подолати коронавірус і повернутися на свої робочі місця, до звичного способу життя. Великий бізнес повинен відновити виробництво, заробляти гроші, створювати цінність і рухати економіку. Люди – жити як раніше. Радий, що багато бізнесменів на різних рівнях допомагають боротися з цією проблемою. Упевнений, що разом ми переможемо коронавірус і точно подолаємо кризу, – упевнений засновник компанії UFuture Василь Хмельницький

Окрім обладнання для лабораторії, компанії UFuture і Biopharma подарували апарати штучної вентиляції легенів третій інфекційній лікарні Білої Церкви, опорній медустанові області.

До слова, компанії-автовиробники Ford Motor Co, General Motors Co та Tesla Inc отримали дозвіл на виробництво апаратів штучної вентиляції легень та іншого медичного обладнання.