PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Депутат Слуги народу здав позитивний тест на коронавірус

У депутата від Слуги народу Руслана Горбенка підозра на коронавірус. Він знаходиться в Олександрівській лікарні.

Один з двох його тестів на Covid-19 виявився позитивним.

За його словами, він не контактував ні з депутатом Сергієм Шаховим, ні з Олександром Лукашевим.

Читайте: У депутата ОПЗЖ підтвердився коронавірус – нардеп

– У середу минулого тижня ввечері піднялася температура, в четвер був кашель, потім полегшало, в суботу я приїхав до лікарні та наполіг на рентгені, тому що під час прослухування все начебто було добре, виявили лівостороннє запалення легенів, – написав він.

Він додав, що здав третій тест і чекає результатів.

Раніше у нардепа Сергія Шахова пдтвердився діагноз коронавірусу. Нещодавно він повернувся із Італії.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка