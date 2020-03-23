У депутата від Слуги народу Руслана Горбенка підозра на коронавірус. Він знаходиться в Олександрівській лікарні.
Один з двох його тестів на Covid-19 виявився позитивним.
За його словами, він не контактував ні з депутатом Сергієм Шаховим, ні з Олександром Лукашевим.
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– У середу минулого тижня ввечері піднялася температура, в четвер був кашель, потім полегшало, в суботу я приїхав до лікарні та наполіг на рентгені, тому що під час прослухування все начебто було добре, виявили лівостороннє запалення легенів, – написав він.
Він додав, що здав третій тест і чекає результатів.
Раніше у нардепа Сергія Шахова пдтвердився діагноз коронавірусу. Нещодавно він повернувся із Італії.
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