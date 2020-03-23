До кінця дня експрес-тести на коронавірус будуть у всіх областях – Аваков

Упродовж дня, 23 березня експрес-тести для виявлення коронавірусу передадуть у всі області України.

Про це повідомив Міністр внутрішншіх справ Арсен Аваков.

– Під ранок Нацгвардія у супроводі медиків – почне доставку тест систем на коронавірус у всі області (авіацією і спецавтомобілями). До кінця 23 березня достатня кількість тестів буде у всіх областях країни, – наголосив він.

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Нагадаємо, літак Збройних сил України Іл-76 доправив в аеропорт Бориспіль партію тестів для виявлення коронавірусної інфекції.

Військовий борт привіз із Китаю два види тестів: для ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції) та 250 тис. тестів для експрес-діагностики.

Джерело: Arsen Avakov