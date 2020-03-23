Кількість хворих на коронавірс у Києві зростає, у столиці зафіксовано 24 хворих на коронавірус.
З 14 нових підтверджених випадків – 8 жінок від 25 до 49 років та 6 чоловіків: від 23 до 56 років.
Про це заявив міський голова Віталій Кличко під час брифінгу.
Більшість хворих повернулися з-за кордону: Франція, Іспанія, НІмеччина.
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У двох випадках люди заразилися від інших хворих: у Житомирській області та Києві.
Наразі 13 з 24 хворих перебувають у лікарнях Києва, 11 хворих – на самоізоляції та отримують лікування вдома під контролем лікарів.
Нагадаємо, станом на 10.00 23 березня в Україні зафіксовано 73 випадки коронавірусу, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.
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