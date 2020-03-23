Коли на Україну чекає пік захворюваності коронавірусом

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що пік захворювання коронаврусом в країні не відбудеться за умови дотримання всіх обмежень.

– Я буду вважати, що моя місія виконана, коли я буду знати, що в Україні пік так і не настав. Бо ми вживаємо всіх заходів, аби спалах не настав. Бо пік коронавірусу – це параліч системи охорони здоров’я, пік може призвести до того, що в нас будуть проблеми у наданні медичної допомоги, тому ми всі повинні бути свідомими, – зазначив Ляшко під час ефіру Свободи слова на телеканалі ICTV.

За його словами, якщо Україна зможе відійти від піку захворюваності, то вітчизняна медична система зможе надами допомогу всім, хто її потребуватиме.

Читайте: 200 млрд на подолання наслідків Covid-19: Україна створює стабілізаційний фонд

За словами Ляшка, раніше медичні заклади готувалися приймати лише поодинокі випадки коронавірусу, то тепер від цієї практики відмовляються. Зараз готують інші заклади, які будуть надавати реанімаційну допомогу. 80% хворих отримуватимуть допомогу амбулаторно, оскільки не буде показань для госпіталізації.

Для медиків швидких буде створено онлайн-карта інфекційних відділень, оснащених апаратами для штучної вентиляції легень, які будуть готові приймати хворих коронавірусом.

– Тобто, лікарі бачитимуть, що в одній з лікарень вільних два ліжка для хворого з коронавірусом, то туди і госпіталізуватимуть, – розповів Віктор Ляшко.

Раніше Факти ICTV писали, що в Україні достатньо тест-систем для виявлення коронавірусу.