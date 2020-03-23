Цього тижня Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання для запровадження надзвичайного стану в Україні, і президент Володимир Зеленський у відеозверненні закликав деяких політиків не хайпувати на цій темі.

– У складні для країни часи займатися політичним хайпом, фактично, рівнозначне мародерству. Ви говорите, що влада введе надзвичайний стан, щоб під шумок протягнути якісь непопулярні рішення. Можу сказати тільки одне: не судіть інших по собі, за своїм досвідом і своїми, якщо можна їх так назвати, життєвими принципами, – зазначив він.

За його словами, нині будь-які кроки влади спрямовані тільки на збереження життя і здоров’я українців.

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– У всій цій ситуації є певний парадокс. Всім рекомендовано носити маски, але коронавірус насправді скидає маски з людей. Тому що хтось готовий допомагати, віддаючи останнє, а хтось готовий заробляти на людській біді: підвищує ціни, притримує маски на складах, намагається продати респіратори за кордон, – додав Зеленський.

Він також запевнив, що такі дії отримають і моральну, і юридичну оцінку.

Раніше відбулася погоджувальна рада, на якій лідери парламентських фракцій виступили проти введення надзвичайного стану в Україні.

Нагадаємо, на позачерговому засіданні 23 березня уряд запровадив надзвичайну ситуацію ще в трьох областях – Донецькій, Тернопільській та Черкаській (загалом у дев’яти).

Станом на 23 березня в Україні зафіксували 73 випадки інфікування коронавірусом.