Ляшко розказав, як ховати померлих від Covid-19

Під час поховання померлих від коронавірусної інфекції варто уникати великого скупчення людей та прощальних поцілунків.

В умовах поширення коронавірусу ритуальні обряди несуть ризик, як і будь-які інші скупчення людей, повідомили у МОЗ.

– Там, де можливе велике скупчення людей, де можливі прощальні поцілунки, є ризик. Його треба унеможливити. Ми вимушені вам порекомендувати зменшити час та кількість гостей, які провожають людину, яка померла від Covid-19, в останню путь, – заявив під час брифінгу заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, це загрожує інфікуванням, а також це порушення правил карантину, що може тягнути за собою адміністративну відповідальність.

Читайте: Померлих від пневмонії перевірять на коронавірус – Ляшко

Водночас жодних рекомендацій ВООЗ з приводу поховання померлих від коронавірусу немає, додав Ляшко. Але в Україні працюють над такою інструкцією.

– Всесвітня організація охорони здоров’я не дає жодних рекомендацій з приводу поховання хворих на коронавірус людей. Водночас наш оперативний штаб, який працює при МОЗ, детально розглядав це питання та визначив усі ризики, які можуть виникнути під час поховання хворих на Covid-19. Ми розробили спеціальну інструкцію. Зараз ця інструкція лягає в нормативно-правовий акт МОЗ, який чітко покаже нам (що робити, – Ред.) на кожному етапі поховання, аби не допустити поширення інфекції, – підсумував заступник міністра.

Нагадаємо, станом на 23 березня в Україні зафіксовано 73 випадки зараження коронавірусом. Три людини померли.