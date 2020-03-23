Мережа DEOL Partners запропонувала розмістити медиків в своїх готелях

Столичний готель 11 Mirrors і мережа Senator Hotels and Apartments готові розмістити у себе медиків на період карантину.

Про це йдеться на офіційній сторінці Володимира Кличка в Facebook.

– Володимир Кличко і компанія DEOL Partners вносять свій внесок заради нашого майбутнього і допомагають розмістити лікарів і медичний персонал в центрі Києва, – йдеться у повідомленні.

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Інвестиційно-девелоперська компанія DEOL Partners працює в Україні з 2005 року. Вони керують мережею апарт-готелів Senator Hotels and Apartments, хостелом Globe Runner і дизайн-готелем 11 Mirrors.

Нагадаємо, Київ захищається від коронавірусу посиленням заходів безпеки. У місті зачинені всі публічні місця та не їздить громадський транспорт.

Джерело: KlitschkoOfficial