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Факти / Україна

Надзвичайну ситуацію через коронавірус запровадили ще у трьох областях

Надзвичайну ситуацію з метою запобігання поширенню нового коронавірусу запроваджено ще в трьох областях.

Рішення запровадити НС у Донецькій, Тернопільській та Черкаській областях Кабінет міністрів ухвалив на засіданні 23 березня.

– Відповідні рішення раніше були ухвалені регіональними комісіями з питань ТЕБ і НС, – повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Читайте: Що таке надзвичайна ситуація і чим вона відрізняється від надзвичайного стану

Нині режим надзвичайної ситуації встановлено вже у дев’яти областях.

Фото: Dreamstime

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