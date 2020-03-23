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Факти / Україна

Нардепа Лукашева госпіталізували з підозрою на коронавірус

Олександра Лукашева госпіталізували із підозрою на коронавірус, однак діагноз наразі не підтверждено.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Народний депутат проходить обстеження в Олександрівській лікарні. Він здав аналізи та пройшов повторний тест на Covid-19. Але результатів поки немає.

– Хочу зазначити і спростувати чутки, які розпускають деякі колеги. Наразі аналіз не виявив у мене коронавірусу. Проте я звернувся до лікарів для додаткового обстеження, тому що декілька днів маю температуру близько 37. Буду тримати вас у курсі, – написав Олександр Лукашев.

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Також в Олександрівській лікарні перебуває ще один народний депутат – Сергій Вельможний. Він був госпіталізований напередодні разом із сином.

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