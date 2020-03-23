Нардепам пропонують два місяці працювати в режимі онлайн (ДОКУМЕНТ)

У Верховній Раді з’явився законопроект №3250 про підстави та порядок проведення пленарних засідань і засідань парламентських комітетів, у якому парламенту пропонують працювати в режимі відеоконференції протягом двох місяців.

Відповідний проект пропонує створити правове підґрунтя для забезпечення можливості ухвалення Верховною Радою та її комітетами рішень в режимі відеоконференції, які пов’язані із запобіганням виникненню і поширенню епідемій та пандемій коронавірусної хвороби Covid-19.

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Передбачається, що закони, ухвалені парламентом на таких пленарних засіданнях, голова Верховної Ради невідкладно підписуватиме та направлятиме президенту.

Законопроект про підстави та порядок проведення пленарних засідань Верховної Ради України та засідань коміт… by Віта Гірко on Scribd

На думку авторів законопроекту, саме у такий спосіб можна уникнути блокування роботи парламенту.

Нагадаємо, раніше у фракції Голос повідомили, що цього тижня може відбутися позачергове засідання Ради.

Однак під час погоджувальної ради лідери парламентських фракцій не змогли домовитись, у якому форматі провести засідання.