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Факти / Україна

Окупанти в Криму порушили кримінальну справу проти Чубарова

У Криму порушили кримінальну справу проти голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова.

Окупанти звинувачують його в нібито організації масових заворушень у 2014 році біля будівлі Верховної Ради Автономної Республіки Крим, які супроводжувалися насильством, йдеться у повідомленні слідчого комітету РФ.

– Чубаров, який знав про позачергове засідання сесії депутатів “Верховної Ради Автономної Республіки Крим”, де планувалося розглянути питання про звіт “республіканського уряду”, для зриву засідання доручив своєму заступнику Ахтему Чийгозу організувати масові заворушення біля будівлі “Верховної Ради” і особисто керував прихильниками Меджлісу, які брали у них участь, – йдеться в повідомленні слідчого комітету РФ.

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Чубаров вже прокоментував рішення кримської “влади” відкрити справу проти себе.

– Знову? Дебіли…, – написав він у Facebook.

Нагадаємо, Чубаров запропонував росіян, які незаконно переселяються до окупованого Криму, карати за кримінальним кодексом України.

Джерело: РИА Новости

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