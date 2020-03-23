PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

П’ятеро жителів Обухівського району Київщини захворіли на коронавірус – ОДА

П’ятеро жителів Обухівського району Київської області захворіли на коронавірус Covid-19.

Їх тести на захворювання дали позитивний результат, повідомив т. в. о. голови Київської облдержадміністрації Василь Володін.

– Вранці до лікарень звернулося 29 осіб з можливою підозрою на Covid-19. За допомогою експрес-тестів перевірені на захворювання 22 людини. Тест-системи показали сім хворих. Але водночас лабораторно підтверджених  п’ять осіб, – розповів в. о. голови Київської ОДА на брифінгу в понеділок.

Читайте: Депутат Слуги народу здав позитивний тест на коронавірус

За його словами, вік інфікованих від 30 до 57 років, всі вони з Обухівського району.

Нагадаємо, станом на 23 березня в Україні зафіксовано 73 випадки зараження коронавірусом. Три людини померли.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка