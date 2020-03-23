П’ятеро жителів Обухівського району Київської області захворіли на коронавірус Covid-19.

Їх тести на захворювання дали позитивний результат, повідомив т. в. о. голови Київської облдержадміністрації Василь Володін.

– Вранці до лікарень звернулося 29 осіб з можливою підозрою на Covid-19. За допомогою експрес-тестів перевірені на захворювання 22 людини. Тест-системи показали сім хворих. Але водночас лабораторно підтверджених п’ять осіб, – розповів в. о. голови Київської ОДА на брифінгу в понеділок.

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За його словами, вік інфікованих від 30 до 57 років, всі вони з Обухівського району.

Нагадаємо, станом на 23 березня в Україні зафіксовано 73 випадки зараження коронавірусом. Три людини померли.