Перепустки на OLX і черги на зупинках: як працює транспорт в Києві

З понеділка, 23 березня, пасажирський транспорт Києва перевозить тільки співробітників критичної сфери: медиків, рятувальників, правоохоронців, фахівців сфери житлово-комунального господарства, продавців продуктових магазинів і аптек, а також співробітників стратегічних підприємств.

Аби увійти в транспорт, потрібно показати спеціальний квиток для проїзду та паспорт, однак це не звільняє пасажирів від оплати проїзду.

У громадському транспорті столиці почали чергувати поліцейські, які перевіряють наявність перепусток.

На зупинках людно, однак черги менші ніж зазвичай. Не всі пасажири мають білети, тому показують професійне посвідчення, обіцяючи, що сьогодні керівництво роздасть відповідні квитки.

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Знайшлись і ті, хто маючи ці білети, почав продавати їх на OLX.

Нагадаємо, станом на 23 березня в Україні зафіксували 73 випадки інфікування коронавірусом.

Коронавірус офіційно підтверджений у: