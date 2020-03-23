Працівники швидкої не проводитимуть тести на коронавірус – МОЗ

Експрес-тести на коронавірус проводитимуть у разі підозри на Covid-19 лише лікарі певних закладів охорони здоров’я.

– Якщо у вас є симптоми гострого респіраторного захворювання, телефонуйте до свого сімейного лікаря. Екстрена медична допомога виїжджає лише на ургентні випадки. Медичні працівники екстреної допомоги не будуть проводити тест на Covid-19, – зазначають у МОЗ.

Експрес-тести використовуватимуться лікарями закладів охорони здоров’я для санітарного сортування, тобто медики мають зробити два тести: один на грип і експрес-тест на коронавірус.

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Це потрібно, щоб вирішити, який алгоритм дій застосовувати далі.

– Якщо тест на грип позитивний, лікарі вживають відповідних заходів. Якщо експрес-тест підтверджує коронавірус, лікарі мають узяти додатковий зразок для його підтвердження в лабораторії за допомогою тесту на ПЛР. Після цього можна казати про підтверджений випадок захворювання та вживати необхідні протиепідемічні заходи, – додали у МОЗ.

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