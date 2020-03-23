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Факти / Україна / Суспільство

Розраховано найгірший сценарій поширення коронавірусу в Україні – Ємець

В Україні існує розрахований найгірший сценарій розвитку подій у зв’язку з поширенням коронавірусу, його можна порівняти з ситуацією в Італії.

Про це заявив глава МОЗ Ілля Ємець.

За його словами, виходячи з лікарського досвіду, завжди треба враховувати можливість найбільш критичного розвитку подій.

– Потрібно продумати найгірший сценарій для цієї проблеми. Тоді ми зможемо провести аналогію з Італією та Іспанією. Тому головний саніарний лікар і мій заступник мають сценарій найгіршого розвитку подій, – сказав Ємець.

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Наказания за нарушения карантина при коронавирусе

До слова, Ємець заявив, що в Україні починається другий етап боротьби з коронавірусом, який полягає не тільки в попереджувальних заходах, але і в лікуванні хвороби.

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