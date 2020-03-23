СБУ викрила 38 поширювачів фейків про коронавірус, деякі з них отримували завдання з РФ

З минулого тижня СБУ викрила 38 осіб, які розповсюджували фейки про коронавірус.

Зокрема, сьогодні у Дніпрі СБУ припинила діяльність інтернет-агітатора, який, за завданням російської сторони, публікував у соцмережах неправдиву інформацію про поширення Cоvid-19 в Україні.

Для нагнітання паніки у суспільстві мешканець Дніпра мав робити фото та відео з порожніми полицями в магазинах, черг до аптек, фіксувати роботу спецтехніки та правоохоронців, які замовники планували використовувати для підготовки неправдивих новин.

Відповідні завдання українцю надходили від куратора з Російської Федерації.

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У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими за ст. 110 КК України – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, вирішується питання щодо оголошення фігуранту про підозру.

Всю інформацію щодо викритих правопорушників СБУ передала Нацполіції.

До слова, раніше Факти ICTV писали, як фейкові канали сіють паніку і заробляють на коронавірусі.