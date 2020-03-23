Кількість хворих з Covid-19 зростає на очах, але тільки коли збільшиться доступ до тестування, це буде видно в офіційній статистиці, зазначає лікар-інфекціоніст, член оперативного штабу із запобігання поширення короновірусу в Україні Ольга Голубовська.

– Схожа ситуація у всьому світі. Найрозвиненіші країни, зокрема США, оголошували про нестачу тестів. Близько тижня тому світ подолав психологічний бар’єр в 200 тис. тільки офіційно підтверджених хворих з початку епідемії в Китаї. І вже тільки за останній тиждень цих випадків стало 75 тис, і зараз щоденний приріст більше 30 тис. З одного боку, це свідчить про розширення доступу до тестування у всіх країнах, з іншого, звичайно, про зростання пандемії, – написала вона на своїй сторінці в Facebook.

Голубовська зазначила, що вже з аналізу історій хвороби перших пацієнтів можна говорити про деякі особливості перебігу захворювання:

підвищення температури тіла зазвичай до субфебрильних цифр і рідко перевищує позначку в 39 градусів;

і рідко перевищує позначку в 39 градусів; незважаючи на підвищену температуру тіла і рентгенологічні ознаки пневмонії, стан хворих мало порушено , симптоми інтоксикації не виражені аж до розвитку дихальної недостатності;

, симптоми інтоксикації не виражені аж до розвитку дихальної недостатності; ступінь підвищення температури тіла жодним чином не пов’язана з тяжкістю перебігу захворювання та ураженням легень;

та ураженням легень; можливий розвиток пневмонії навіть без підвищення температури тіла або короткочасного підвищення до 37,5 градусів;

або короткочасного підвищення до 37,5 градусів; частою скаргою є сухість в ротоглотці, що змушує пацієнтів пити більше рідини, ніж зазвичай (цей симптом треба питати активно, бо пацієнти не звертають на нього особливої ​​уваги).

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Голубовська розповіла, що під час Covid-19 нежить не характерний; кашель теж не дуже інтенсивний, мокрота убога; в ротоглотці можуть бути незначні візуальні зміни у вигляді гіперемії дужок, задньої стінки, що не заподіюють хворим особливого занепокоєння; приблизно в 15% хворих виникають різі в очах і кон’юнктивіт.

– Розвиток пневмонії супроводжується дуже мізерними фізикальними даними: до 5-8 дня стан може погіршуватися, знову підвищуватися температура тіла і посилюватися симптоми ураження дихальних шляхів.

Приблизно у 30% госпіталізованих пацієнтів і 8% амбулаторних відзначається лейкопенія, тромбоцитопенія, підвищення активності трансаміназ; немає швидкого ефекту на проведену терапію.

– Поки хворі з важкими формами не домінують. Але ми повинні бути уважні, враховуючи ці особливості, до виявлення пацієнтів, щоб вчасно призначати лікування і тим самим скорочувати кількість важких і критичних форм, що вимагають ШВЛ, – підкреслила вона.

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