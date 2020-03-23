ТБ онлайн для всіх: Ланет.TV дарує промокод для перегляду ТВ-каналів Viasat

Дивіться улюблені канали онлайн, скориставшись спеціальною пропозицією від Ланет.TV.

З 17 березня на території України посилили протиепідемічні заходи на час карантину. Це означає, що до 4 квітня будуть закриті всі торговельні центри, кафе, ресторани, кінотеатри та спортклуби. Людям рекомендують не виходити з дому без нагальної потреби.

У зв’язку з цим багато хто замислюється: чим же займатися вдома такий тривалий період. Більшість українців знаходять логічну відповідь і вихід у перегляді ТБ онлайн. Адже ви можете дивитися ТБ-канали з будь-якого пристрою і в будь-якому місці, потрібен тільки інтернет.

До того ж, можна забути про паперові телепрограми, адже у всіх сервісах ТБ онлайн є вбудована електронна ТВ програма на 1-2 тижні вперед. Телебачення онлайн стало такою собі панацеєю після кодування супутникового сигналу, воно ж врятує нас від нудьги й тепер.

Як дивитися ТБ через інтернет

Усе надзвичайно просто. Вам знадобиться стабільний сигнал інтернету та будь-який смарт-пристрій з великим екраном: телевізор, смартфон або ноутбук. Далі потрібно завантажити сервіс для перегляду інтернет-телебачення та зареєструватися в ньому. Дивитися онлайн улюблені канали спочатку, під час пільгового періоду, можна безкоштовно.

Великим мінусом є те, що дивитися телевізор онлайн безкоштовно можна лише обмежений термін: від 1 до 5 днів. Потім дивитися канали онлайн можна буде тільки після внесення щомісячної абонплати.

На період карантину сервіс онлайн-ТБ Ланет.TV дарує новим абонентам промокод tv_karantyn, за яким ви отримуєте 75 грн на основний і 75 грн на бонусний рахунок в сервісі.

Активувавши промокод в меню “Рахунок”, ви отримуєте доступ до перегляду культових кінострічок і серіалів на каналах онлайн: TV1000, VIP Megahit, Sony Turbo, TV1000 Action, VIP Premiere, VIP Comedy, TV1000 World Kino, Megogo Live. Звіряйтеся з онлайн ТВ-програмою, вибирайте улюблений фільм і насолоджуйтеся переглядом.

Як підключити Ланет.TV

Перейдіть на сайт lanet.tv або завантажте додаток інтернет-ТБ сервісу Ланет.TV в Google Play; Зареєструйтеся та підтвердіть ваш номер телефону; Активуйте промокод tv_karantyn в особистому кабінеті; Дивіться фільми онлайн у відмінній якості.

Читайте: Офіційний телевізійний оператор Ланет.TV як альтернатива супутниковому ТБ

Окрім того, це прекрасна можливість оцінити всі переваги ТБ онлайн:

програма ТБ в електронному вигляді;

можливість дивитися ТБ в прямому ефірі, дивитися фільми онлайн у записі;

батьківський контроль;

підтримка 24/7;

мовлення в чудовій якості тощо.

Звірившись з ТВ-програмою в сервісі Ланет.TV, ви можете дивитися улюблені канали онлайн: СТБ, Новий канал, Інтер, 1+1, ICTV, М1, М2, Ентер-фільм, 2+2, НЛО TV та інші.

До слова, раніше ми писали про те, як вберегти себе від шахраїв та дивитися телебачення легально після кодування супутникових каналів.