Нардеп від фракції Слуга народу Руслан Горбенко захворів на коронавірус.

– У нашого колеги, нардепа від Слуги народу Руслана Горбенка, виявлено коронавірус. Зараз він перебуває в Олександрівській лікарні з лівостороннім запаленням легень, – зазначила заступник голови фракції Слуга народу Євгенія Кравчук.

Вона додала, що в останній місяць він не виїжджав за кордон.

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– Можливо, навіть від колег з інших фракцій, в яких хвороба була діагностована раніше. Симптоми у Руслана з’явилися лише 19 березня, тому, найвірогідніше, 17-го на позачерговому засіданні Ради, він ще не міг заразити колег, – додала Кравчук.

Раніше Факти ICTV писали, що у депутата від Слуги народу Руслана Горбенка підозра на коронавірус. Аби поставити точний діагноз нардепу, довелося зробити три тести.