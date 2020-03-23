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Факти / Україна

У Дніпрі зіткнулися ВАЗ і Opel: є постраждалі

У Дніпрі на вулиці Антоновича виникла аварія – зіткнулися автомобілі ВАЗ і Opel.

Інцидент стався близько 23.30 22 березня.

За попередньою інформацією, отриманою від водіїв, автомобіль ВАЗ рухався вулицею Володимира Антоновича в сторону проспекту Поля. Opel їхав вулицею Савченко і врізався в бік ВАЗа.

У Дніпрі зіткнулися ВАЗ і Opel: є постраждалі / 5 фотографий

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У результаті зіткнення травмувався чоловік, отримавши перелом ноги.

На місце події прибули медики і поліцейські. Лікарі надали потерпілому допомогу і госпіталізували його в лікарню. У всіх обставин події розбиратиметься слідчий з ДТП.

Раніше у Дніпрі внаслідок аварії між трьома авто загинули двоє людей.

Джерело: Інформатор

Фото: Інформатор

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