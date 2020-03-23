У Дніпрі на вулиці Антоновича виникла аварія – зіткнулися автомобілі ВАЗ і Opel.
Інцидент стався близько 23.30 22 березня.
За попередньою інформацією, отриманою від водіїв, автомобіль ВАЗ рухався вулицею Володимира Антоновича в сторону проспекту Поля. Opel їхав вулицею Савченко і врізався в бік ВАЗа.
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У Дніпрі зіткнулися ВАЗ і Opel: є постраждалі / 5 фотографий
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У результаті зіткнення травмувався чоловік, отримавши перелом ноги.
На місце події прибули медики і поліцейські. Лікарі надали потерпілому допомогу і госпіталізували його в лікарню. У всіх обставин події розбиратиметься слідчий з ДТП.
Раніше у Дніпрі внаслідок аварії між трьома авто загинули двоє людей.
Джерело: Інформатор
Фото: ІнформаторТеги: Дніпро, ДТП, ДТП у ДніпріЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Завантаження...
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