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Факти / Україна

У Києві коронавірус підтвердили ще у чотирьох людей

У Києві зафіксували ще чотири випадки захворювання на Covid-19. Кількість хворих у столиці зросла до 28 осіб.

Серед нових чотирьох випадків:

  • 17-річна дівчина, яка повернулася з навчання в Лондоні;
  • 53-річна жінка, яка контактувала із хворим в Київській області;
  • жінка віком 28 років – повернулася з Австрії;
  • 21-річний юнак, який контактував з хворим родичем.

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Двоє пацієнтів наразі перебувають в Олександрівській лікарні. А двоє – на самоізоляції лікуються вдома під контролем лікарів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що п’ятеро жителів Обухівського району Київської області захворіли на коронавірус Covid-19. Вік інфікованих від 30 до 57 років.

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