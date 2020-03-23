У Києві зафіксували ще чотири випадки захворювання на Covid-19. Кількість хворих у столиці зросла до 28 осіб.
Серед нових чотирьох випадків:
- 17-річна дівчина, яка повернулася з навчання в Лондоні;
- 53-річна жінка, яка контактувала із хворим в Київській області;
- жінка віком 28 років – повернулася з Австрії;
- 21-річний юнак, який контактував з хворим родичем.
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Двоє пацієнтів наразі перебувають в Олександрівській лікарні. А двоє – на самоізоляції лікуються вдома під контролем лікарів.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що п’ятеро жителів Обухівського району Київської області захворіли на коронавірус Covid-19. Вік інфікованих від 30 до 57 років.
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