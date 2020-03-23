У Мукачеві перший випадок інфікування Covid-19 на Закарпатті

Тест на коронавірус показав позитивний результат у жительки Мукачева. Це перший випадок Covid-19 на Закарпатті.

– У особи отримали позитивний результат тестування методом ПЛР на Covid-19. Дана особа ізольована, скерована на госпіталізацію до обласної клінічної інфекційної лікарні в Ужгороді, – повідомляє Закарпатська ОДА.

Наразі жінка перебуває під наглядом медиків, її стан задовільний.

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Водночас для підтвердження діагнозу зроблять ще один тест у вірусологічній референс-лабораторії Центру громадського здоров’я МОЗ України у Києві.

За даними місцевих ЗМІ, інфікована – 68-річна жінка, чоловік якої 20 березня повернувся з Італії.

Нагадаємо, 23 березня літак Іл-76 доправив в аеропорт Бориспіль партію тестів для виявлення коронавірусної інфекції. Військовий борт привіз із Китаю два види тестів: для ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції) та 250 тис. тестів для експрес-діагностики.