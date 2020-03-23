PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

У пасажирів потяга чотирьох столиць не виявили коронавірусу

У пасажирів потяга, який евакуював українців з країн Балтії та Білорусі, коронавірусу не виявлено.

– Всі пасажири пройшли температурний скринінг. У п’ятьох людей було встановлено підозру на Covid-19. Їм провели швидкі тести на коронавірусну інфекцію. На час їх виконання потяг лишався на санітарній зупинці, – розповіли у МОЗ.

Читайте: Українцям дозволятимуть в’їзд з-за кордону тільки після тестування на коронавірус – Кулеба

Результати швидких тестів на Covid-19 у всіх п’яти пасажирів негативні.

– Всі евакуйовані підписали обов’язкову інформовану згоду на самоізоляцію, за ними буде вестися медико-санітарний нагляд, – додали у відомстві.

Нагадаємо, о 15.45 23 березня поїзд з Білорусі, Латвії та Литви з українцями прибув на залізничний вокзал у Києві. Пасажирів зустрічав автобус із медперсоналом і поліція.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка