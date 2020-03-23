У Тернопільській області лабораторно підтвердили другий випадок захворювання на коронавірус Covid-19.
Захворювання виявили методом ПЛР.
Станом на 23 березня у Тернопільській області зареєстровано два випадки захворювання на Covid-19, ще два випадки залишаються під підозрою, 30 випадків спростовані.
У кого виявили коронавірус наразі невідомо.
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Нагадаємо, перший випадок коронавірусу зафіксували на Тернопільщині 20 березня. Вірус виявили у жителя Заліщиків, 57-річного священника.
Після цього місцева влада ввела режим надзвичайної ситуації, а з 23 березня у Тернополі припинив роботу громадський транспорт.
Залишилися тільки спеціальні перевезення для окремих категорій працівників.
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