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Факти / Україна

У Тернопільській області підтвердили другий випадок коронавірусу

У Тернопільській області лабораторно підтвердили другий випадок захворювання на коронавірус Covid-19.

Захворювання виявили методом ПЛР.

Станом на 23 березня у Тернопільській області зареєстровано два випадки захворювання на Covid-19, ще два випадки залишаються під підозрою, 30 випадків спростовані.

У кого виявили коронавірус наразі невідомо.

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Нагадаємо, перший випадок коронавірусу зафіксували на Тернопільщині 20 березня. Вірус виявили у жителя Заліщиків, 57-річного священника.

Після цього місцева влада ввела режим надзвичайної ситуації, а з 23 березня у Тернополі припинив роботу громадський транспорт.

Залишилися тільки спеціальні перевезення для окремих категорій працівників.

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