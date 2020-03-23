У заступника голови Харківської облради підтвердився коронавірус

Заступник голови Харківської обласної ради Володимир Скоробагач заразився коронавірусом.

Про результати тесту, результати якого надійшли з Німеччини, повідомила прес-секретар Скоробагача Вікторія Петрухіна.

За її словами, чиновника із пневмонією госпіталізували до однієї з лікарень Києва.

На стаціонарному лікуванні перебуває і його дружина Вікторія, у якої коронавірус підтвердили в п’ятницю, 20 березня.

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Нині невідомо, чи інфіковано ще когось із родини заступника голови Харківської облради.

Нагадаємо, у депутата від Слуги народу Руслана Горбенка підозра на коронавірус. Один із тестів показав позитивний результат.

Джерело: KHARKIV Today