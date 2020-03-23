Україна входить у нову фазу боротьби з коронавірусом – Ємець

В Україні починається другий етап боротьби з коронавірусом, який полягає не тільки в попереджувальних заходах, але і в лікуванні хвороби.

Про це сказав міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець.

– Україна, на жаль, не змогла вжити жорстких заходів, щоб не впустити вірус. Тому зараз, на цей момент, у нас вже є осередки, які прийшли не з Китаю або з Європи, а є нашими, місцевими, вогнищами. Тобто починається другий етап, і ми повинні не допустити пандемії в країні, – сказав він.

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За його словами, зараз влада докладає всіх зусиль, щоб боротися з коронавірусом.

Ємець зазначив, що в Україні вдалося відновити вертикаль санітарної служби і призначити Віктора Ляшка державним санітарним лікарем.

Міністр підкреслив, що ця вертикаль, буде ключовою в боротьбі з коронавірусом.

Нагадаємо, Ілля Ємець виступає за впровадження в Україні надзвичайного стану.