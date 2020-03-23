Українцям дозволятимуть в’їзд з-за кордону тільки після тестування на коронавірус – Кулеба

Українцям планують заборонити в’їзд на територію країни з-за кордону без проходження тесту на коронавірус.

– Вже незабаром в’їзд громадян на територію України буде прив’язаний до проходження ними тесту на захворювання. Ми, з одного боку, маємо допомагати українським громадянам, але, з іншого боку, ми не можемо допустити лавиноподібного потрапляння на нашу територію додаткових джерел вірусу, – повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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Дмитро Кулеба також прокоментував негативну реакцію українців на повернення співвітчизників з-за кордону.

Він зазначив, що ці люди так само мають право бути вдома, оскільки це гарантує Конституція України.

Однак Дмитро Кулеба додав, що наразі Мінінфраструктури разом з МОЗ повинні спільно забезпечити належний контроль щодо прибуття цих громадян на територію України.

Нагадаємо, раніше заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що співробітники Нацполіції разом з епідеміологами перевірятимуть дотримання самоізоляції всіх, хто повертається в Україну з-за кордону.