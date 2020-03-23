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Факти / Україна

В Івано-Франківську померла жінка з підозрою на коронавірус

В Івано-Франківську померла жінка, у якої підозрювали коронавірус.

Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Померлою виявилась 65-річна жителька з села Чукалівка. Вона перебувала в обласній інфекційній лікарні з підозрою на Covid-19. Відповідні тести вже передали до Києва, результати отримають 24 березня.

Читайте: Коронавірус в Україні: статистика поширення хвороби (ОНЛАЙН-КАРТА)

До слова, 19 березня у Івано-Франківській області зафіксували першу смерть від коронавірусу.

Covid-19 виявили у 56-річної жительки Івано-Франківська. Її доправили до лікарні у важкому стані, оскільки вона довгий час займалася самолікуванням.

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