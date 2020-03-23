В Україні достатньо тест-систем для виявлення коронавірусу – МОЗ

В Україні достатньо тест-систем для виявлення коронавірусу, заявив заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

– Система охорони здоров’я відпрацьовує усі алгоритми і працює, щоб ніхто не залишився без тестування або з невизначеним діагнозом, – сказав Ляшко.

Зі свого боку прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі Свободи слова на ICTV повідомив, що наша країна прийняла з Китаю літак із великою кількістю тестів на коронавірус.

Читайте: В Україні попередньо зафіксовано 10 нових випадків коронавірусу – Ляшко

– Це 250 тис. швидких тестів, 50 тис. високоточних тестів, – уточнив прем’єр.

Нагадаємо, українцям планують дозволять в’їзд з-за кордону тільки після тестування на коронавірус.