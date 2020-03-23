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Факти / Україна

В Україні попередньо зафіксовано 10 нових випадків коронавірусу – Ляшко

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що за останню добу, за попередньою інформацією, у країні зафіксували 10 нових випадків коронавірусу.

– За сьогодні ми вже маємо попередньо підтверджені випадки захворювання на коронавірус, про які ми офіційно скажемо завтра. За попередньою інформацією, ми маємо за добу 10 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, – зазначив Віктор Ляшко в ефірі Свободи слова на ICTV.

Також він зазначив, що з поставкою тестів для діагностування коронавірусу з Китаю, в Україні не буде різкого збільшення хворих, адже країна і раніше була ними забезпечена.

– Збільшення кількості тестів – не означає різкого збільшення інфікованих. Україна раніше також була забезпечена тестами у необхідній кількості, тому у нас була можливість нікому не відмовляти у тестуванні. А надходженням нових тестів допоможе збільшити кількість локацій для тестування, – додав Ляшко.

Джерело: Свобода слова

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