В Україні виявили 73 випадки коронавірусу.

Такі дані наводить Міністерство охорони здоров’я України.

– Станом на 10.00 23 березня в Україні 73 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 26 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Чернівецька область – 25 випадків (1 летальний, 1 одужання)

Житомирська область – 2 випадки (1 летальний)

Київська область – 5 випадків

Донецька область – 1 випадок

Дніпропетровська область – 2 випадки

Івано-Франківська область – 5 випадків (1 летальний)

Львівська область -2 випадки

Тернопільська область – 1 випадок

Черкаська область – 1 випадок

м. Київ – 29 випадків

Станом на ранок 23 березня 2020 року до Центру громадського здоров’я надійшло 114 повідомлень про підозру на коронавірус. Всього з початку 2020 року надійшло 645 повідомлень про підозру.

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