В Україні виявили 73 випадки коронавірусу.
Такі дані наводить Міністерство охорони здоров’я України.
– Станом на 10.00 23 березня в Україні 73 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 26 нових випадків.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Чернівецька область – 25 випадків (1 летальний, 1 одужання)
- Житомирська область – 2 випадки (1 летальний)
- Київська область – 5 випадків
- Донецька область – 1 випадок
- Дніпропетровська область – 2 випадки
- Івано-Франківська область – 5 випадків (1 летальний)
- Львівська область -2 випадки
- Тернопільська область – 1 випадок
- Черкаська область – 1 випадок
- м. Київ – 29 випадків
Станом на ранок 23 березня 2020 року до Центру громадського здоров’я надійшло 114 повідомлень про підозру на коронавірус. Всього з початку 2020 року надійшло 645 повідомлень про підозру.
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