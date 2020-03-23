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Факти / Україна / Суспільство

В Україну завезли тести для Covid-19 та медичні маски

Літак Збройних сил України Іл-76 доправив в аеропорт Бориспіль партію тестів для виявлення коронавірусної інфекції.

Військовий борт привіз із Китаю два види тестів: для ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції) та 250 тис. тестів для експрес-діагностики.

Крім того, доставлено медичні маски різного ступеня захисту, дезінфектори, апарати штучної вентиляції легень та інші засоби, необхідні для боротьби з поширенням Covid-19.

Медичні засоби, зокрема тести для ПЛР, уже в понеділок, 23 березня буде передано до лабораторій у кожен регіон України.

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Експрес-тести, а також медичні маски спрямують для першочергових потреб медиків, військовослужбовців, працівників поліції, Держприкордонслужби та інших.

Швидкі тести використовуватимуться бригадами екстреної допомоги для перевірки людей, у яких виявлена підвищена температура та є підозра на коронавірусну хворобу. У разі позитивного результату експрес-тесту лікарі мають узяти додатковий зразок для підтвердження в лабораторії за допомогою ПЛР-тесту.

Це лише перша партія медичного вантажу з Китаю. Цього тижня заплановано ще декілька рейсів.

Нагадаємо, станом на 23 березня в Україні зафіксували 73 випадки інфікування коронавірусом.

Коронавірус офіційно підтверджений у:

  • Дніпропетровській області – 2;
  • Донецькій області – 1;
  • Житомирській області – 2 (1 летальний);
  • Івано-Франківській області – 5 (1 летальний), з яких 3 за останню добу;
  • Києві – 29 (з них 20 виявлено за останню добу);
  • Київській області – 5, з яких 1 за останню добу;
  • Львівській області – 2, з яких 1 за останню добу;
  • Тернопільській області – 1;
  • Чернівецькій області – 25 (1 летальний);
  • Черкаській області – 1 підтверджено за останню добу.

Джерело: Офіс президента

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