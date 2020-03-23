В Умані госпіталізували хворого на коронавірус черкащанина

Житель Черкаської області, у якого раніше підтвердили коронавірус, знаходиться в інфекційній лікарні Умані.

Про це повідомив мер обласного центру Анатолій Бондаренко у себе на сторінці в Facebook.

– Перший лабораторно підтверджений випадок захворювання Covid-19 виявили у пацієнта Уманської інфекційної лікарні, – повідомляє Анатолій Бондаренко.

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Мер Черкас закликає жителів регіону не сіяти паніку і не поширювати неправдиву інформацію в мережі.

За його словами, в інфекційній лікарні Черкас станом на ранок 23 березня перебуває 11 пацієнтів з підозрою на коронавірус. У лікарні проходять лікування двоє хворих на ГРВІ, з них одна дитина, 11 хворих на грип, з них четверо дітей, і 12 пацієнтів з пневмонією, з них троє дітей.

Нагадаємо, раніше ми зібрали всю інформацію про карантин в Україні.

Джерело: Анатолій Бондаренко