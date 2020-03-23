Всіх померлих від пневмоній перевірятимуть на коронавірус – Ляшко

У померлих раніше від пневмонії візьмуть зразки для перевірки на коронавірус.

Про це сказав заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

– Померлих від пневмоній у попередній період перевірять на коронавірус посмертно, – сказав він.

Це буде зроблено для того, щоб бачити реальну ситуацію з коронавірусом в Україні.

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За його словами, зараз готується наказ для МОЗу.

Нагадаємо, станом на 23 березня в Україні зафіксовано 73 випадки зараження коронавірусом. Три людини померли.