Захворіти на коронавірус від замовлених онлайн продуктів майже неможливо.

Про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

– Це неможливо, щоб упаковку онлайн-замовлень робила хвора людина, – зазначив він.

Власник підприємства зобов’язаний контролювати своїх працівників. У разі появи у них симптомів – відсторонити від роботи і направити до лікаря.

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Також Віктор Ляшко розповів, як правильно розпаковувати продукцію, яку отримали під час доставки:

перекласти продукти до домашньої чистої тари;

упаковку викинути;

ретельно вимити руки з милом під проточною водою щонайменше 45 секунд. Антибактеріальне мило не використовувати.

Як писали Факти ICTV, на брифінгу Віктор Ляшко також розповів, що під час поховання померлих від коронавірусної інфекції варто уникати великого скупчення людей і прощальних поцілунків.

Фото: Dreamstime