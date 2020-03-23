PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Як не підхопити коронавірус через доставку продуктів

Захворіти на коронавірус від замовлених онлайн продуктів майже неможливо.

Про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

– Це неможливо, щоб упаковку онлайн-замовлень робила хвора людина, – зазначив він.

Власник підприємства зобов’язаний контролювати своїх працівників. У разі появи у них симптомів – відсторонити від роботи і направити до лікаря.

Читайте: Доставка продуктів додому: три найкращих онлайн-сервіси

Також Віктор Ляшко розповів, як правильно розпаковувати продукцію, яку отримали під час доставки:

  • перекласти продукти до домашньої чистої тари;
  • упаковку викинути;
  • ретельно вимити руки з милом під проточною водою щонайменше 45 секунд. Антибактеріальне мило не використовувати.

Як писали Факти ICTV, на брифінгу Віктор Ляшко також розповів, що під час поховання померлих від коронавірусної інфекції варто уникати великого скупчення людей і прощальних поцілунків.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка