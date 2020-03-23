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Факти / Україна / Суспільство

Ємець закликав Раду підтримати оголошення надзвичайного стану через коронавірус

Глава МОЗ України Ілля Ємець звернувся до депутатів Верховної Ради з проханням підтримати впровадження надзвичайного стану через коронавірус Covid-19.

Міністр додав, що у важкий час народні обранці мають продемонструвати силу волі та ухвалити рішення про введення НС в Україні.

У зв’язку з тим, що вже є випадки захворювання і у Верховній Раді, МОЗ радить усім депутатам пройти експрес-тестування.

Читайте: Що таке надзвичайний стан і в яких випадках його вводять

Вперше про можливість введення надзвичайного стану через пандемію Covid-19 заявив президент України Володимир Зеленський.

Тоді експерти оцінили такі заходи як передчасні.

Нещодавно Факти ICTV розповіли, що у МОЗ розрахували найгірші сценарії поширення коронавірусу в Україні.

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