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Факти / Україна

З 24 березня українцям заборонено виїжджати з країни як туристам

Від 12.00 24 березня українцям заборонено виїжджати за межі нашої країни з туристичною метою.

Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Діяльність, що стосується пасажирських перевезень в усіх аеропортах, окрім Борисполя, буде припинено.

– Виняток становлять заходи державної необхідності за окремими наказами відповідних міністерств, – написав він.

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Шмигаль пояснив, що уряд ухвалив непопулярні рішення через зростання кількості випадків інфікування на коронавірус в Україні.

Нагадаємо, співробітники Нацполіції разом з епідеміологами перевірятимуть дотримання самоізоляції всіх, хто повертається до України з-за кордону.

Фото: Dreamstime

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